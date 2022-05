Scuole chiuse dal 23 al 25 maggio per la sospensione idrica: l'elenco si allunga

Si allunga l'elenco delle scuole che resteranno chiuse dal 23 al 25 maggio, a causa della sospensione idrica prevista in quelle date. In particolare, le lezioni saranno sospese anche ad Agropoli e ad Albanella, ma non a Matinella, precisamente il plesso Don Milani e la scuola dell'infanzia non sono interessati al provvedimento.

La ragione della chiusura risiede nell'impossibilità di rendere fruibili i servizi igienici e le mense.