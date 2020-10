Covid-19: il sindaco di Baronissi traccia la mappa delle scuole aperte e delle lezioni sospese

Ha preso delle decisioni precauzionali anti-Covid, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, a fronte dell'aumento dei contagi sul territorio. Esaminati gli atti pervenuti relativi alla complessiva situazione epidemiologica e segnatamente i referti relativi ai tamponi processati a cittadini – anche studenti e docenti – sentite le Dirigenti scolastiche locali, il primo cittadino ha emesso un'ordinanza.

La mappa delle attività scolastiche:



- SCUOLA MEDIA VILLARI“: dal 12 ottobre aperta ad eccezione delle classi I A, I D, II F (ove già – con ordinanza n.76 era stata precauzionalmente sospesa l’attività didattica in presenza) interessate da un provvedimento di chiusura e messa in quarantena notificata dall’ASL alla dirigenza scolastica; delle classi II D e III A di cui si conferma il provvedimento (già adottato con ordinanza n.76) di sospensione delle attività didattica in presenza in attesa dei risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti alcuni alunni.

- SCUOLA PRIMARIA SARAGNANO: dal 12 ottobre aperta comprese le classi I e II che erano state oggetto - per motivi precauzionali ora rimossi - di sospensione delle attività didattica in presenza.

-SCUOLA PRIMARIA CAPRECANO: confermata regolare apertura

-SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO D’ASSISI“: il 12 ottobre chiusa per sanificazione disposta dalla Dirigente. Dal 13 ottobre aperta ad eccezione della classe II A (ove già – con ordinanza n.76 era stata precauzionalmente sospesa l’attività didattica in presenza) di cui si attende provvedimento di chiusura e messa in quarantena dell’ASL)

-SCUOLA PRIMARIA COSIMATO: il 12 ottobre chiusa per sanificazione disposta dalla Dirigente. Dal 13 ottobre aperta ad eccezione delle classi II A, IV A, IV B e II B (ove già – con ordinanza n.76 era stata precauzionalmente sospesa l’attività didattica in presenza e di cui si attende provvedimento di chiusura e messa in quarantena dell’ASL)

-SCUOLA PRIMARIA “SANTA MARIA DELLE GRAZIE“: resta sospesa in via prudenziale e fino a nuovo provvedimento l’attività didattica in presenza, in attesa dei risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti alunni di più classi, il cui esito non è ancora per tutti stato trasmesso.

-SCUOLA INFANZIA “SAN FRANCESCO D’ASSISI“: il 12 ottobre chiusa per sanificazione disposta dalla Dirigente. Dal 13 ottobre aperta ad eccezione della sezione C in attesa dei risultati dei tamponi cui è stato sottoposto un alunno.

-SCUOLA DELL’INFANZIA ORIGNANO: resta sospesa in via prudenziale e fino a nuovo provvedimento, l’attività didattica in presenza, in attesa dei risultati dei tamponi cui è stato sottoposto un alunno il cui esito non è ancora pervenuto.

