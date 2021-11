Allerta meteo: scuole chiuse anche a Cava e Siano

A seguito del bollettino meteo della Protezione Civile Regionale, che ha segnalato lo stato di allerta meteo con criticità arancione per piogge e temporali dalle ore 18 di oggi giovedì 25 novembre e fino alle ore 18 di venerdì 26 novembre, il sindaco di Siano ha emesso, a scopo precauzionale un'ordinanza per chiudere per l'intera giornata di domani 26 novembre, gli edifici scolastici di ogni ordine e grado e il cimitero comunale. Chiusura, inoltre, dalle ore 18 del 25 novembre e fino alle ore 24 del 26 novembre della SP7 e della SP22, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Siano, provvedendo al transennamento in corrispondenza degli incroci verso Sarno e Bracigliano in località Sella.

Cava

Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Cava, per la giornata di domani venerdì 26 novembre.