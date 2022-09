Maltempo e scuole chiuse: scattano le ordinanze in diversi comuni salernitani

Scuole chiuse per il maltempo in diversi comuni dell'Agro Nocerino Sarnese. In particolare, a Roccapiemonte, Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno e Siano, per il peggioramento delle precipitazioni annunciate dalla Protezione Civile, domani 26 settembre non ci sarà lezione in aula nei plessi scolastici, di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, non interessati dalle consultazioni elettorali.

Le ordinanze

Chiusi scuole, parchi e cimitero anche a San Marzano sul Sarno, dove è stata disposta anche la chiusura al transito delle strade interessate da fenomeni di allagamento e/o ruscellamento corsi d'acqua fino a cessata esigenza, ed in via precauzionale, nelle aree a ridosso dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale e che sono individuate, nella tavola di vulnerabilità idraulica allegata al Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile. A Siano, il sindaco ordina "in via precauzionale e a tutela della pubblica incolumità la chiusura del Cimitero Comunale e della SP7 e della SP22 nel tratto che attraversa il territorio comunale di Siano provvedendo al transennamento in corrispondenza degli incroci verso Sarno e Bracigliano località Sela di Siano". Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano chiude scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. L'elenco potrebbe allungarsi.