Scuole chiuse per maltempo: ordinanze in molti comuni salernitani

Il peggioramento delle condizioni meteo, come confermato dall'allerta meteo arancione della Protezione Civile, fa scattare la chiusura delle scuole in alcuni centri del salernitano per la giornata di domani, venerdì 30 settembre.

I provvedimenti

Scuole chiuse a Sarno, dove il sindaco Canfora ha firmato un'ordinanza che dispone anche la chiusura del cimitero comunale. Stesso provvedimento ha preso il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano. A Siano, oltre alla chiusura degli istituti scolastici e del cimitero, si è deciso di chiudere al traffico le strade provinciali 7 e 22 Siano-Bracigliano. Scuole chiuse anche a Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio.