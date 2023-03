Sospensione dell'erogazione idrica per 13 ore: chiusi i plessi scolastici del San Tommaso D'Aquino a Matierno

Mancherà l'acqua dalle 7 alle 18 di domani, 16 marzo, in viale Umberto Mundìo e in viale della Repubblica, per un intervento urgente sulla condotta Ausino, a Matierno. Così, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, d'accordo con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo San Tommaso D'Aquino, ha disposto la chiusura per la giornata di domani della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria site nelle strade interessate al disagio.

Le ragioni

I motivi dell'ordinanza sono ovviamente di natura igienico-sanitaria, vista la sospensione dell'erogazione idrica.