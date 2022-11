Allerta meteo, i sindaci chiudono le scuole nel salernitano: ecco i comuni coinvolti

Dopo l’allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania per la giornata di domani (sabato 26 novembre), alcuni Comuni iniziano ad adottare provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei cittadini.

L'ordinanza

A Sarno, il sindaco Giuseppe Canfora ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e anche del cimitero. “Si raccomando ai cittadini di non uscire – se non in caso di necessità – e di evitare di percorrere i sottopassi e le strade montane e pedemontane”. Inoltre “è vietato transitare nei parchi pubblici e nelle aree pubbliche con presenza di alberi per tutta la durata dell’allerta meteo. Si invitano i cittadini, in caso di vento forte, a rimuovere qualsiasi oggetto dai terrazzi e dai balconi”. Scuole chiuse anche ad Angri. Ma l'elenco potrebbe aumentare.

In aggiornamento