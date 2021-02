Scuole chiuse a Sarno fino al 20 febbraio: l'ordinanza del sindaco

La decisione è stata assunta dopo segnalazione dell'Asl e dei singoli Dirigenti scolastici, in quanto sono in corso accertamenti relativamente ai predetti plessi scolastici. L'attività didattica continuerà con la modalità a distanza

Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha disposto la chiusura delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Medie fino al 20 febbraio. La decisione è stata assunta dopo segnalazione dell'Asl e dei singoli Dirigenti scolastici, in quanto sono in corso accertamenti relativamente ai predetti plessi scolastici.

I dettagli

L'attività didattica continuerà con la modalità a distanza. Nella nota si precisa, inoltre, che "i poteri del sindaco, dopo le sentenze del Tar Campania, non sono illimitati e possono essere esercitati solo in presenza di un aumento dei contagi che, al momento, non risultano negli istituti superiori, rispetto ai quali sono, comunque, in corso ulteriori valutazioni".