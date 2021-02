Covid-19 tra i banchi: nuovi contagi a Salerno, Sarno e Agropoli, scuole chiuse a Scafati

Nuove scuole chiuse a causa dei contagi, nella nostra provincia. A Salerno città, in isolamento anche una classe seconda della scuola media Torrione Alto con 6 docenti in quarantena. A Scafati, dato il boom di casi, il sindaco Cristoforo Salvati ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dall'8 al 20 febbraio, precisando che "se i contagi crescono la scuola diventa un cofattore e chi ha la responsabilità della salute pubblica deve tenerne conto".

Allarme Covid anche nella scuola primaria di Via Roma dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Baccelli” di Sarno: attivate le procedure sanitarie precauzionali previste dalle norme antiCovid e dal Piano scuola sicura, al fine di tutelare la salute degli alunni e del personale docente e non del plesso, chiuso per sanificazione fino a martedì 9 febbraio, con l'attivazione della dad. Ad Agropoli, dopo il caso al liceo Gatto, è emersa un'altra positività per un alunno che frequenta la scuola “Vairo”, dove è stata disposta la sanificazione dell’edificio di via Moro già oggi pomeriggio. Ad Agropoli, 12 gli attuali contagiati.