Nel salernitano 27 scuole in zone ad alto rischio idrogeologico

Sono 27 su 869 gli edifici scolastici della provincia di Salerno che si trovano in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. È quanto emerge dallo studio condotto da Openpolis e dall'impresa sociale Con i Bambini dedicato al rischio idrogeologico sul territorio nazionale.

La situazione nel salernitano

Nel salernitano, dati alla mano, il 3,1% delle scuole si trova in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, vale a dire in aree piuttosto critiche in cui vi sarebbe la necessità di chiedere una specifica autorizzazione per ogni lavoro che interagisca col territorio e che comporti modifiche strutturali con possibilità di danno alle acque. Una media ben lontana dai picchi delle province di La Spezia (26,3%), Trieste (24,3%), Massa-Carrara (23%), Oristano (20,5%) e Siena (20,5%).

La classifica dei Comuni

Quattro i Comuni salernitani che guidano la classifica per numero di edifici scolastici in aree sottoposte a vincolo idrogeologico: Minori (2 su 3), Montesano Sulla Marcellana (2 su 6), Olevano Sul Tusciano (2 su 5) e Scafati (2 su 29). A seguire, con una scuola a testa, i Comuni di Altavilla Silentina, Bracigliano, Buccino, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Colliano, Corleto Monforte, Montano Antilia, Montecorvino Rovella, Orria, Pollica, Rofrano, Salento, Salerno, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Stio e Vietri Sul Mare. Dati che, come conferma anche il report di Openpolis, vanno tenuti in conto al fine di valutare azioni specifiche: "Si tratta di luoghi di apprendimento - scrive OpenPolis - in cui bambini e ragazzi passano gran parte del loro tempo quindi è fondamentale che si trovino in aree sicure".