Scuole di Fisciano, 1 milione per l'efficientamento energetico: parla l'assessore Gioia

“In arrivo quasi un milione di euro per il restyling dei plessi scolastici”. Ad annunciarlo è l'assessore Franco Gioia di Fisciano, che conferma il riscontro positivo per la richiesta presentata dal Comune sui fondi per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica.

I finanziamenti

Le risorse sono quelle dell’avviso pubblico Cse (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica) per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi negli edifici delle amministrazioni comunali, finanziato dalla Commissione Europea Pon Impresa e Competitività 2014-2020. L’importo per Fisciano ammonta a 965.187 euro. Saranno messi in campo lavori molto attesi di efficientamento energetico sulle scuole del territorio.

Il commento

“Un finanziamento importante – spiega l'assessore Gioia – per rendere più funzionali e accoglienti gli spazi destinati a ospitare gli studenti del territorio di Fisciano. I fondi ci consentiranno di rimpiazzare sistemi di riscaldamento ormai obsoleti, sostituire i serramenti e rifare gli impianti di illuminazione con apparecchi a led di ultima generazione. Punteremo sulle fonti rinnovabili per una svolta ecosostenibile e in questo modo abbatteremo notevolmente i costi di gestione. I lavori programmati rientrano nel progetto di città eco-friendly che l’amministrazione sta portando avanti e a beneficiarne saranno in questo caso gli studenti ai quali abbiamo il dovere di garantire plessi scolastici confortevoli e moderni”.