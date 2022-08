La Provincia avvia la pulizia delle aree verdi in 28 scuole del territorio

Al via gi interventi di taglio erba e pulizia delle aree verdi di numerosi istituti scolastici provinciali in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023. 100mila euro la cifra stanziata dalla Provincia. Sono 28 in tutto i plessi interessati dagli interventi.

"Decoro e sicurezza"

“Ovviamente – spiega il Presidente Michele Strianese – non è solo una questione di decoro esterno dei plessi, ma di tutela della sicurezza delle nostre comunità scolastiche. Erba alta e presenza di rifiuti nei giardini e aree pertinenziali possono favorire la presenza di insetti e animali. Tutte le attività sono coordinate dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del Consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Martino D’Onofrio. Si tratta di un importante lavoro di squadra perché per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici, cosa che permette alla Provincia di Salerno di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. Qui non è in gioco solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute, alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche.”