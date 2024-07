Scuole paritarie, stop della Regione a quattro istituti salernitani

L’Ufficio Scolastico Regionale ha deciso di non riconoscere la parità scolastica a diversi istituti della provincia di Salerno, in alcuni dei quali è stata accertata l’assenza o l’incompletezza dei requisiti richiesti. Per questo è stato deciso di non riconoscere la parità scolastica.

Le sedi

Sono destinatari del provvedimento di diniego alcune scuole che si trovano nei comuni di Campora, Nocera Inferiore, Palomonte e Scafati. Contestate ben sei irregolarità ad una scuola paritaria di Pagani. Diverse le indagini condotte in questi anni dalla Guardia di Finanza contro i cosiddetti "diplomifici".