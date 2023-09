Edilizia scolastica, Alfieri fa il punto: "Pronta la riqualificazione di 80 strutture"

Si terrà lunedì 11 settembre alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino, la conferenza stampa per fare il punto sul completamento di tutte le procedure di gara di edilizia scolastica. Interverranno il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ed il deputato Piero De Luca.

I lavori

“Entro il termine previsto del 15 settembre - dichiara il Presidente Alfieri - abbiamo assegnato l’appalto dei lavori che andranno a riqualificare circa 80 istituti scolastici superiori del nostro territorio, per un totale di 60 milioni di euro del Pnrr. Inoltre lavoreremo alla realizzazione di altri 7 interventi di nuova costruzione e completamento di edifici scolastici, per un totale di ulteriori 27 milioni di euro. La Provincia di Salerno in questo modo riesce a utilizzare tutti i fondi senza perdere nulla delle risorse assegnate. Si partirà dall’impermeabilizzazione per proseguire poi con il resto dei lavori.”