Sicurezza, prudenza, distanziamento: il segretario Udc rigrazia le scuole di Roccapiemonte

"Esprimo sincero apprezzamento ai dirigenti scolastici del Liceo Scientifico e dell’istituto Comprensivo Mario Vassalluzzo, De Luca e De Simone, per il lavoro svolto, al fine di consentire ai nostri figli un graduale ritorno nelle aule scolastiche". Lo scrive, in una nota, Antonio Gioiella, segretario UDC Roccapiemonte.

La collaborazione

"Immagino le difficoltà che stanno affrontando non solo di tipo organizzativo, ma anche nel gestire le paure di quei genitori ancora restii a mandare i loro figli a scuola per paura del contagio. Invito proprio questi ultimi ad avere fiducia ed a sostenere l’azione di progressivo ritorno alla normalità facendo la propria parte, controllando la temperatura corporea la mattina prima di mandare i figli a scuola ed evitando di mandarli, qualora un appartenente al nucleo familiare manifestasse sintomi sospetti. Anche ai ragazzi, a cui faccio i miei auguri, raccomando di rispettare quelle poche e fondamentali regole relative al distanziamento sociale e alla continua igienizzazione delle mani".

L'invito social

Lo scorso 24 gennaio, alla vigilia del rientro in classe - in presenza - degli studenti, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vassaluzzo, professoressa Anna De Simone, aveva inviato un affettuoso augurio agli alunni: "Mi rivolgo a voi ragazzi della scuola secondaria di primo grado - aveva scritto -. Ritornerete a scuola e finalmente le aule riprenderanno vita e gioia. Una semplice raccomandazione, quella che vi ho fatto tante volte all'ingresso per evitare l'assembramento: se adesso allungate le vostre braccia per distanziarvi, poi le potrete allungare per riabbracciarvi".