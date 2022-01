Scuole, terzo giorno di sciopero degli studenti a Salerno: ecco le richieste a sindaco e prefetto

Per il terzo giorno consecutivo gli studenti delle scuole superiori di secondo grado di Salerno scioperano disertando le aule della propria scuola. L'ufficialità è arrivata dalla Rete "Scuole Unite Salerno", composta dai Rappresentanti d'Istituto e di Consulta delle Scuole superiori presenti nel comune di Salerno, che ha indetto uno sciopero generale delle studentesse e degli studenti per l'intera giornata di mercoledì 12 gennaio.

Le richieste

Scuole Unite Salerno ha indirizzato al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, all'assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Monica Matano, al Prefetto di Salerno Francesco Russo e ad altre istituzioni un documento firmato da 13 scuole della città. Nel documento gli studenti chiedono uno screening completo della popolazione studentesca, distribuzione gratuita delle mascherine ffp2, potenziamento delle linee del trasporto pubblico e la sospensione delle attività didattiche in presenza con attivazione della didattica a distanza per far sì che la curva epidemiologica diminuisca e che le sopracitate richieste vengano attuate.