Santa Marina, nessuno sdoppiamento delle classi della primaria: Il Comune scrive al Miur

Disagi alla scuola primaria di Santa Marina: il Comune scrive al Miur e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per chiedere la revisione urgente del provvedimento del mancato sdoppiamento delle classi seconda e terza delle scuole primarie del plesso scolastico I.C. Santa Marina Policastro, per l’anno scolastico 2022/2023. “Abbiamo appreso del mancato sdoppiamento delle classi della scuola primaria- spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- per questo, come amministrazione, abbiamo deciso di chiedere la revisione urgente del provvedimento. Visto il numero elevato di alunni nelle classi, formate rispettivamente da 26 e 25 studenti, e la presenza di alunni con gravi disabilità, è evidente che la situazione presente contrasta con i principi impartiti da quanto stabilito dall'articolo 5, laddove il numero di alunni totale nelle classi con alunni disabili non deve essere superiore a 20. Inoltre, una recente sentenza del Tar Veneto, del 9 dicembre 2021, ha affermato che le condizioni di una classe con un numero di alunni superiori a 20 è illegittima e immotivata, in relazione alla promozione della qualità didattica e delle esigenze formative dello studente con disabilità".

L'appello: