Sede Inps ad Agropoli, partono dal 10 ottobre i nuovi servizi

Nuovi servizi presso l’Ufficio Inps di Agropoli. A partire dal prossimo martedì 10 ottobre, presso la sede di via De Gasperi ad Agropoli, sarà operativa l’attività di verifica medico-legale, funzionale ad esempio alle richieste di pensioni di invalidità. La direzione provinciale Inps, accogliendo le richieste formulate dal sindaco Roberto Mutalipassi e dall’intera giunta, ha dato seguito all’ampliamento dei servizi attivi per l’intero territorio di competenza che comprende ben 18 Comuni. Nello specifico si tratta di: Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Cicerale, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Torchiara, Trentinara.

Il commento

"Si ampliano – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi - i servizi nella sede Inps di Agropoli. Una richiesta formulata dal sottoscritto a luglio 2022, in una riunione con la direttrice Valentina Botta e condivisa da tutta l’Amministrazione, che ora arriva a compimento. Per poterlo fare, il comune ha reso disponibili, in comodato gratuito, ulteriori locali posti al primo piano dell'attuale sede dell'Agenzia in via De Gasperi. Un risultato importante quello raggiunto in quanto amplia i servizi ad oggi offerti per dare una più completa risposta ai cittadini".

I presenti

Alla firma dell’accordo, formalizzata a maggio 2023, oltre a componenti dell'Amministrazione comunale e del funzionario comunale responsabile, erano presenti per l'INPS, il Direttore Regionale dott. Ciro Toma, il Presidente del Comitato Provinciale dott. Sergio Mautone, la Direttrice della sede di Agropoli dott.ssa Valentina Botta, il dott. Ettore Petronelli della direzione regionale.