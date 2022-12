Direzione Distrettuale Antimafia: 6 arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Sono state arrestate per estorsione aggravata dal metodo mafioso, sei persone, da Polizia e Carabinieri. Stamattina, infatti, è stata eseguita l'ordinanza richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura che fa seguito al provvedimento che, in questo mese, ha coinvolto 25 persone indagate per associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, porto e detenzione di armi illegale. antiriciclaggio e associazione a delinquere per il traffico di droga riconducibile ai gruppi criminali di Pagani di Fezza e De Vivo.

Le indagini

La squadra mobile di Salerno e il reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore hanno ricostruito un'altra vicenda avvenuta tra agosto e novembre 2018, a cui avrebbero preso parte i sei arrestati di oggi, tre dei quali già raggiunti dal provvedimento precedente. Per l'accusa, a seguito dell'apertura di un'agenzia di autonoleggio nell'isola iberica di Ibiza grazie ad una collaborazione con il gestore di una società di Nocera Superiore, gli indagati avrebbero costretto lo stesso gestore, con l'uso di armi e metodi mafiosi, a rinunciare sia al proprio introito economico, sia alla proprietà di 7 auto, danneggiandolo per una somma di 50mila euro.