Sei nuovi agenti in un comune del salernitano: la data del giuramento

Il sindaco: “L’incremento di 6 unità operative nel settore della Polizia Locale è stata una risposta ad una carenza di organico non più sostenibile per una città come Nocera. Speriamo di qui a poco di raccogliere, in termini di sicurezza e controllo, quanto seminato”