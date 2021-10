Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Seminari gratuiti il 18 e 19 Ottobre sul web marketing a Salerno



Grafica Metelliana ha deciso di tenere 3 seminari gratuiti in partnership con Web Leaders, agenzia di Digital Marketing, specializzata in SEO



Il programma



Lunedì 18 Ottobre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: RAGGIUNGI LA VETTA DI GOOGLE - SEO: Svelata la tecnologia segreta di Web Leaders

• STEFANIA MAZZUCATO, Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders

•

Martedì 19 Ottobre ore 10:30



• Webinar Gratuito Live: COME DIVENTARE UN ESPERTO SEO: IL METODO SCIENTIFICO!

• STEFANIA MAZZUCATO, Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders

•



Martedì 19 Ottobre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: TECNICHE DI VENDITA: IL METODO SCIENTIFICO!

• STEFANIA MAZZUCATO, Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders





Informazioni e contatti



Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:



Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

Chiamando il 3280839558

Mandando un'email a info@webleaders.it