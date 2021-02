“Sempre aperti a donare”, l'iniziativa di McDonald’s Salerno e Potenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 9 Febbraio 2021, alle ore 11, si svolgerà in modalità streaming la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Sempre aperti a donare”, che interesserà le province di Salerno e Potenza. McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald doneranno 200 pasti caldi ogni settimana, fino a marzo, in sinergia con Banco Alimentare.

Alla conferenza stampa interverranno:

o Franco Picarone, presidente Commissione Bilancio e Finanza Regione Campania

o Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza

o Marco Lucchini, Banco Alimentare

o Tommaso Valle, Direttore Comunicazione McDonald’s Italia

o I delegati delle associazioni L’Abbraccio , Filotea, Fondazione Madre Teresa di Calcutta

Di seguito il LINK per partecipare alla conferenza stampa in programma per domani:

https://zoom.us/j/99688912654? pwd=NmY1VkN0NkZRcFl5ekpRaVlCWW VwQT09