Si perdono cercando funghi in Irpinia: due amici salernitani salvati dai carabinieri

Brutta avventura per fortuna a lieto fine per due cercatori di funghi salernitani che si sono persi in una zona di montagna di Senerchia, in provincia di Avellino. I due – uno di Campagna e l’altro di Eboli - hanno finito per imboccare sentieri diversi senza più ritrovarsi.

Il salvataggio

E così uno dei due ha allertato il 112 e sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri. Dopo alcune ore di ricerche, con l’aiuto di un conoscitore del posto, i militari dell’Arma hanno ritrovato sia l’uomo che aveva segnalato l’accaduto sia il 70enne disperso, entrambi illesi.