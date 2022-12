Sanità privata, la Corte d'Appello: "Legittimi i tempi di vestizione dei lavoratori"

La Corte di Appello di Salerno conferma il diritto, accertato in primo grado alle lavoratrici e ai lavoratori operanti nel settore della Sanità Privata di Salerno, ad usufruire dei cosiddetti “tempi di vestizione”. Lo annunciano il segretario generale della Fp Cgil Antonio Capezzuto e il responsabile del comparto sanità privata Angelo Di Giacomo, che hanno portato avanti la battaglia legale insieme agli avvocati Antonio Panico e Emilia Di Palma.

"La vertenza è stata fortemente voluta al fine di far accertare un principio, quale la fruizione dei cosiddetti “tempi di vestizione”, anticipando anche quanto poi disciplinato dal nuovo CCNL della Sanità Privata. I lavoratori del settore hanno creduto a quanto affermato dalla Fp Cgil di Salerno in fase di appello e hanno deciso di affiancare il sindacato in questa battaglia sui diritti contrattuali, che ha consentito a seguito della sentenza di poter sottoscrivere un verbale di conciliazione giudiziale".