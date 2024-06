Strada sul monte Cervati, il Tar dichiara irricevibile il ricorso di Italia Nostra

Il Tar di Salerno ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra contro una serie di enti tra cui il Comune di Sanza, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, e altri. Il ricorso mirava a contestare vari atti autorizzativi relativi al progetto di miglioramento e messa in sicurezza della strada di accesso al Monte Cervati.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un pacchetto stradale con fondazione in misto granulare stabilizzato, copertura in conglomerato bituminoso, cunette, attraversamenti idraulici, tombini, lampioni fotovoltaici, una barriera stradale e un sistema di controllo di accesso. L’opera si trova in un’area di grande valore naturalistico, classificata come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito della Rete Natura 2000. Italia Nostra sosteneva che il progetto fosse in contrasto con le restrizioni del Piano di Gestione per i SIC e le ZPS, e che le valutazioni del Parco Nazionale fossero state fatte senza adeguata istruttoria. L'associazione denunciava anche che l'intervento avrebbe trasformato il territorio in modo tale da esporre l'area a un turismo massivo, incompatibile con i valori naturalistici dell'area. Il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile a causa della sua presentazione tardiva, avvenuta ben oltre il termine. Italia Nostra, attraverso una lettera aperta diffusa nei principali centri del Cilento e Vallo di Diano, ha chiesto al Presidente dell'ente Parco di annullare in autotutela i provvedimenti autorizzativi. La lettera sottolinea l'importanza naturalistica del Monte Cervati, evidenziando che la nuova strada asfaltata minaccia l’ecosistema locale, che ospita specie rare e endemiche, e rischia di compromettere la bellezza e l'integrità dell'area.