Sentiero degli Dei: malore per due escursionisti, recuperati e affidati al 118

Tensione, alle 14 di oggi, lungo il Sentiero degli Dei: alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è pervenuta una richiesta di aiuto presso la mattonella 12. Sul posto, la squadra competente per territorio del distaccamento Maiori: tramite il personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) presente in servizio al Comando, sono state georeferenziate le persone ed è stato inviato elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Salerno con Elisoccorritori.

Sono state, dunque, recuperate due persone di nazionalità tedesca ed elitrasportate all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona per le cure del caso. Ad intervenire, anche una squadra per elio assistenza per l'atterraggio di uno dei due malcapitati consegnati alle cure del 118, mentre l'altro trasportato con ambulanza: i malcapitati avevano accusato un malore, probabilmente a causa del gran caldo.