Escursionista cade sul Sentiero degli Dei: trasportata all'ospedale in elicottero

Disavventura questa mattina per una turista straniera sul Sentiero degli Dei. La donna, durante il percorso, è caduta all'altezza della "mattonella 8" procurandosi una ferita lacero contusa alla caviglia destra con conseguente emorragia che le ha impedito di proseguire l'escursione.

I soccorsi

Immediato l'arrivo sul posto del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118. Dopo le prime operazioni di soccorso e stabilizzazione, la donna è stata trasferita all'ospedael San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per le cure del caso. Un episodio che, come spiegano dal Soccorso Alpino, conferma la necessità di equpaggiarsi in maniera adeguata in caso di escursioni di questo tipo.