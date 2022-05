Colta da malore mentre percorre il Sentiero della Masseta: salvata escursionista

Lieto fine per una escursionista sul “Sentiero della Masseta”. Alle ore 16.50 di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dalla centrale operativa 118 di Vallo della Lucania per una donna di 68 anni si è sentita male mentre percorreva il Sentiero della Masseta, nel territorio comunale di San Giovanni a Piro. La donna, insieme ad alcuni compagni, stava percorrendo il tratto in salita dalla costa verso il pianoro quando ha accusato un malore, probabilmente a causa del forte caldo.

Il salvataggio

Una piccola squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - Cnsas è immediatamente partita per raggiungere la zona. Contemporaneamente è stato attivato anche l’elisoccorso 118 di Salerno con elisoccorritore Cnsas a bordo che, arrivato sul posto nei pressi della grotta dell’acqua, ha provveduto a sbarcare l’equipe. L’escursionista è stata quindi valutata, stabilizzata e recuperata a bordo dell’elicottero tramite verricello per poi essere elitrasportata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La squadra terrestre del Cnsas che attendeva per sicurezza presso il Pianoro di Ciolandrea, dove poi ha fatto campo base il velivolo del 118, è quindi rientrata. Presenti sul posto anche il 118 di zona ed i carabinieri.