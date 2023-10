Attimi di paura ieri a Pioppi, frazione del Comune di Pollica. Un’auto presa a noleggio è finita in mare per via della mancata attivazione del freno a mano. Per fortuna, all’interno del mezzo non vi era nessuno. La vettura, grazie all’aiuto dei presenti e di un’altra auto, è stata tirata fuori dall’acqua senza particolari conseguenze.