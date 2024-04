Senzatetto trovato a dormire nella casetta del teatro dei Burattini: interviene la Polizia

Attimi di tensione, oggi, sul lungomare Trieste, non lontano da piazza della Concordia. Un senzatetto, infatti, ha trascorso la notte al riparo nella casetta di legno sita accanto al teatrino dei burattini dei fratelli Ferraiolo. Sul posto, allertati dai titolari del teatrino, gli agenti della Polizia che hanno condotto l'uomo in caserma. Accertamenti in corso.