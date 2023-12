Sequestro di coperte ai senzatetto, durante le notti gelate: intervengono i salernitani

Gli avrebbero strappato e sequestrato le coperte, sue e del cagnolone da cui non si separa mai. Protagonista del presunto agghiacciante episodio, un senzatetto che staziona nei pressi del Grand Hotel Salerno, notato ieri da alcuni cittadini, tremante, nei pressi del sottopasso della Lungoirno. "Dove sono le tue coperte?" gli ha chiesto una salernitana. "Me le hanno prese i vigili": è stata questa la risposta choc del malcapitato che, secondo altre testimonianze, non sarebbe l'unico clochard ad aver subito analoghi sequestri, nel corso di operazioni della Municipale in nome del decoro e dell'igiene pubblica, contro i bivacchi. Disumano, tuttavia, lasciare al freddo e al gelo chi una casa non la ha e non può neppure usufruire di eventuali posti disponibili nei dormitori per via di amici di zampa al seguito. La notizia - ovviamente da accertare- ha spezzato il cuore ai cittadini più sensibili ed ha scatenato un acceso dibattito social su Facebook, sul gruppo Figli delle chiancarelle, dove una salernitana di buon cuore ha lanciato l'appello di aiuto per il giovane.

Il gesto dei salernitani

Appreso il fatto, ieri sera, numerosi i cittadini che, sfidando il vento gelido, si sono precipitati alla ricerca del giovane senza fissa dimora e del suo cagnolone, per donare delle coperte in sostituzione di quelle perdute. Una vera ondata di solidarietà ha raggiunto lo straniero che, dunque, grazie al gran cuore dei salernitani, non ha trascorso la notte assiderandosi. Tanti chiedono chiarezza in merito all'accaduto, auspicando che i presunti sequestri di coperte non interessino mai più chi, nelle notti d'inverno, per un motivo o per un altro, non possa godere di un letto caldo.