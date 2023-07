Dormitori chiusi d'estate: senzatetto in strada tra caldo, topi e blatte, i salernitani lanciano l'appello per aiutarli

Chiusi in estate, i dormitori di Salerno città. Come già sottolineato dalla Caritas, la Chiesa è infatti impegnata nell'accoglienza legata a fenomeni eccezionali (come l'emergenza freddo in inverno ndr) e non in sistemi di assistenza continuativi o percorsi di inserimento sociali specifici, di natura istituzionale. Così, attualmente, tutti i senzatetto che venivano ospitati nelle strutture di accoglienza, si trovano senza un letto. C'è chi dorme sulle panchine, chi in spiaggia e chi è tornato a improvvisare giacigli di fortuna nei pressi della metro o di qualche condominio. Intanto, come è possibile osservare di notte e di giorno, a causa di diverse situazioni di degrado e di mancata manutenzione, in città purtroppo abbondano blatte e ratti che, inevitabilmente, circolano, specie con il buio, in quasi ogni strada salernitana. Se è vero che i clochard d'estate non patiscano il gelo, dunque, è altrettanto vero che siano esposti sia al caldo torrido (rilasciato peraltro anche dall'asfalto bollente delle strade ndr) che ai gravissimi rischi igienico-sanitari "riservati" dai marciapiedi a chi, per cause di forza maggiore, li utilizza come pavimento domestico o come materasso.

L'appello

Innumerevoli, le segnalazioni, lanciate anche a mezzo social, dai salernitani che hanno notato le preoccupanti condizioni dei senza fissa dimora nelle ultime settimane. Tra i tanti cittadini più sensibili, Antonio Giordano dei Daltrocanto che ha documentato su Facebook il disagio di un giovane straniero (vedi foto in basso ndr) costretto a dormire sugli scalini di un palazzo di via Bastioni. Per quel ragazzo, come per altre persone, non mancano i gesti solidali dei salernitani che, donando acqua e cibo, tentano di rendere meno dura la vita di chi, per le ragioni più svariate, si trova ad affrontare da solo enormi difficoltà.

L'appello unanime dei cittadini di buon cuore, quindi, è quello di non negare una mano a chi ha bisogno, a prescindere dalla stagione: dando voce a chi non ne ha, Salerno chiede alle istituzioni preposte - religiose o laiche che siano- di riattivare subito il servizio offerto dai dormitori, mantenendolo operativo anche d'estate o alternandolo a nuove strutture ad hoc, affinchè siano messi a disposizione dei letti per i meno fortunati 365 giorni all'anno. Perchè in un Paese civile nessuno dovrebbe essere costretto a dormire in strada. Se non per scelta.