Separazione dei coniugi, De Roberto annuncia: "Una equipe di esperti per aiutare genitori e figli"

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto lancia l’allarme per una nuova emergenza che, negli ultimi tempi, sta interessando il territorio del comune capoluogo, come anche quello di tante altre città: il futuro dell’affidamento dei figli minori a seguito di una separazione giudiziale dei genitori.

Il progetto

“Oggi abbiamo lo strumento della mediazione familiare”, sottolinea l’assessore De Roberto, “che consente una soluzione concordata, dove possibile, ma anche meno traumatica per i minori che, nell’arco di pochi mesi, vedono cambiare le proprie abitudini di vita. E’ proprio in questa fase che, come Amministrazione Comunale, intendiamo dare un sostegno concreto al nucleo familiare che si trova ad affrontare una crisi di affetti: lo faremo con la istituzione di una equipe di esperti che sarà in grado di accompagnare i genitori ed i minori nel cammino dell’affidamento post separazione”.