"Duomo chiuso nel giorno dei Sepolcri", scoppia il caso: ecco la motivazione

Sta girando sui social una polemica relativa alla chiusura del Duomo di Salerno in occasione dei “Sepolcri”. In realtà – come ha precisato Don Felice Moliterno - una motivazione c’è perchè la comunità dell’Unità Pastorale Centro Storico (Cattedrale, Santissima Crocifisso, Santa Lucia e Sant’Agostino) ha vissuto la celebrazione del Triduo Pasquale in Cattedrale.

La motivazione

L’unico Altare della Reposizione - conosciuto più come “sepolcro” - presso cui la Comunità si è riunito in preghiera di adorazione, invece, è stato allestito quest’anno nella Chiesa di Sant’Agostino. Insomma, presso il Duomo si sono tenute le messe del Triduo Pasquale, poi dalle ore 20 l’eucarestia è stata condotta presso la chiesa di Sant’Agostino dov’è tuttora in corso l’adorazione, visto che oggi non saranno celebrate le Messe.