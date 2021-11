Blitz della Finanza in 2 negozi asiatici, a Salerno: sequestrati oltre 480 mila articoli potenzialmente pericolosi

In azione, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno che hanno sequestrato oltre 480 mila articoli privi delle certificazioni richieste dal “Codice del consumo”. A finire nel mirino delle fiamme gialle, due esercizi commerciali di Salerno, riconducibili a cittadini di nazionalità asiatica. E' emerso che la merce, importata direttamente dall’estremo Oriente, non aveva i requisiti minimi di conformità previsti dalla normativa in materia, quindi risulta “potenzialmente” pericolosa per la salute dei consumatori.

Il blitz

Mancavano, in particolare, le indicazioni relative all’importatore, alla denominazione merceologica, alla loro modalità di utilizzo e, soprattutto, alla presenza di materiali o sostanze nocive, al fine di poterne valutare gli effettivi rischi. In un esercizio sono stati sequestrati circa 350 mila pezzi, mentre nel secondo quasi 140 mila, per un totale complessivo di oltre 483 mila oggetti vari di bigiotteria e materiale di cancelleria. I titolari, rispettivamente di 46 e 49 anni, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Salerno e rischiano sanzioni fino a 25.000 euro per le violazioni. Il monitoraggio continua.