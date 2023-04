Incidente mortale sulla Cilentana, disposta l'autopsia per Palumbo

La salma di Alfonso Palumbo, il 42enne di Futani deceduto la scorsa notte nell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, è stata sequestrata per restare a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La Procura, infatti, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima del grave incidente stradale.

Gli accertamenti

Il 18 marzo, lungo la Cilentana, due auto si sono scontrate violentemente: ad avere la peggio, Palumbo che, dopo essere stato ricoverato 10 giorni in Terapia Intensiva presso l'ospedale di Vallo, purtroppo è deceduto. Si indaga, dunque, per ricostruire le cause della morte del 42enne.