La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro penale, nel Comune di San Marzano sul Sarno, più di 1800 articoli contraffatti. Le indagini sono scaturite a seguito del controllo di una consegna sospetta da parte di una nota ditta di servizi di spedizioni. Le ipotesi dei finanzieri della Compagnia di Scafati, sono state confermate all'atto dell'apertura degli scatoloni, che contenevano numerosi portafogli contraffatti, con marchio "Louis Vuitton", replicati con ottima manifattura e corredati dai relativi certificati di garanzia, artificiosamente creati.

L'operazione

Le Fiamme Gialle inizialmente sono state allarmate dalle anomale modalità di consegna della merce: i pacchi infatti erano stati depositati nei pressi di un giardino semi-abbandonato e nelle vicinanze di un fabbricato. Estendendo le attività di perquisizione all'intera area circostante, sono stati individuati ulteriori dieci colli occultati all'interno di una rimessa/magazzino adiacente, all'interno dei quali venivano rinvenute centinaia di borse e marsupi, riferiti alla medesima casa produttrice con sede parigina, anch'essi contraffatti e destinati direttamente alla vendita al dettaglio. Ulteriori approfondimenti investigativi effettuati sul luogo e l'acquisizione delle registrazioni effettuate dalle telecamere di sicurezza situate nel circondario, hanno consentito ai militari di identificare i due soggetti responsabili. Il gestore del magazzino in cui è stata rinvenuta la merce, ed il destinatario della spedizione, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per l'acquisto e la detenzione finalizzata alla vendita al pubblico di prodotti contraffatti. I beni sottoposti a vincolo cautelare, pronti per essere immessi sul mercato, avrebbero potuto fruttare oltre 25mila euro.