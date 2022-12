Sequestrati sei quintali di botti illegali: denunciato grossista salernitano

È di sei quintali di botti illegali sequestrati e sette denunciati il bilancio dell'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, effettuata dalla guardia di finanza di Roma tra la Capitale, Salerno, Minturno e Robilante, e che ha portato al sequestro di 85 chili di "botti" illegali e 570 chili di artifici "classificati", in quanto detenuti in difetto della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza.

L'indagine

Le Fiamme Gialle del gruppo di Frascati, monitorando i social network, si sono imbattute in un uomo residente a Roma che, attraverso facebook, pubblicizzava la vendita di prodotti esplodenti. Di qui la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire circa 15 chilogrammi di fuochi d’artificio che, dagli accertamenti svolti, sono risultati provenire da un grossista di Salerno, anch'egli sottoposto a perquisizione. In tale attività si è scoperto che l'uomo aveva creato una rete di spedizionieri tale da garantirgli la consegna da Salerno. I botti in questione venivano formalmente marchiati come "derrate alimentari”, mettendo seriamente a repentaglio anche l’incolumità dei conducenti degli automezzi impiegati per il trasporto. I sette denunciati dovranno rispondere del reato di detenzione e vendita abusiva di materiale esplodente.