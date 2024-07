Scoperto laboratorio per la produzione di ordigni: sequestrati oltre 400 chili di materiale esplosivo

Nei giorni scorsi, durante un controllo del territorio a Scafati, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha scoperto un laboratorio clandestino per la produzione di ordigni esplosivi. L'operazione, volta alla prevenzione e repressione della commercializzazione illegale di materiale esplodente, ha portato al sequestro di oltre 400 chilogrammi di materiale esplosivo e all'arresto di un cittadino italiano.

L'intervento

Tutto è iniziato quando i finanzieri, durante un controllo, hanno trovato all'interno di un'autovettura 180 manufatti artigianali non omologati e detenuti senza alcuna autorizzazione o giustificazione documentale. La successiva perquisizione dell'abitazione del conducente ha rivelato un vero e proprio arsenale di ordigni esplosivi artigianali e un laboratorio situato in un locale seminterrato, utilizzato per la loro fabbricazione e confezionamento. I militari hanno constatato la pericolosità dell'opificio, sia per la presenza di polvere da sparo sparsa ovunque, sia per l'ingente quantitativo di materiale esplosivo presente. La situazione era resa ancora più critica dalla vicinanza dell'immobile ad altre abitazioni e luoghi frequentati. Durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 3.000 esplosivi artigianali, materiale vario per la preparazione (principalmente zolfo e titanio, componenti della miscela esplosiva) e 250 involucri vuoti pronti per essere confezionati, per un peso complessivo lordo di 430 chilogrammi. Il responsabile è stato arrestato in flagranza di reato per illecita fabbricazione e trasporto di esplosivi ed è ora a disposizione della Procura della Repubblica, in attesa di giudizio definitivo.