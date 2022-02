Sequestrato il parcheggio di Amalfi, il sindaco: "Chi pensa di far danno a una parte politica, colpisce al cuore la città"

Il parcheggio Luna Rossa di Amalfi ieri è stato sottoposto a sequestro. "Sono molto dispiaciuto per i disagi che cittadini, ospiti ed imprese conseguentemente patiranno. - ha detto il sindaco, Daniele Milano - Faremo tutto quanto necessario affinché possano durare il meno possibile e, con Amalfi Mobilità, abbiamo scelto di farci assistere dall'avvocato Giuseppe Della Monica". I carabinieri del N.O.R. hanno apposto i sigilli al parcheggio multipiano gestito dalla società in house del Comune, contestando il mancato rispetto di alcune misure antincendio.



La precisazione

Poi, l'annuncio del primo cittadino: "Nei prossimi giorni - atti alla mano - darò le dovute spiegazioni alla cittadinanza. E sarà ben chiaro a tutti chi lavora per risolvere problemi ereditati e chi, pensando di far danno a una parte politica, colpisce al cuore la Città".