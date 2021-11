Costumi e accessori di Halloween non a norma: 50mila prodotti sequestrati

Controlli serrati, nello scorso weekend, da parte della Guardia di Finanza di Salerno che ha sequestrato circa 50.000 articoli non a norma. Con l’approssimarsi dei festeggiamenti di Halloween, in particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Eboli hanno dato forte impulso all’attività informativa, individuando, anche grazie al monitoraggio dei social network, alcuni canali di commercializzazione irregolari.

Passati al setaccio, una decina di negozi del Cilento e del Vallo di Diano che, in occasione della ricorrenza: numerosi i costumi e gli accessori privi dei requisiti minimi di sicurezza e dell'etichetta. Sottoposti a sequestro quasi 50mila pezzi, potenziale pericolo per la salute dei consumatori, specie nel caso di bambini ed adolescenti. Nei guai, infine, i titolari degli esercizi che sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le sanzioni previste.