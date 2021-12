Controlli dei Nas per Natale, anche in Campania: sequestrati 200 ettolitri di vino rosso nel salernitano

Proseguono, i controlli per Natale: sei tonnellate di alimenti e 200 ettolitri di vino sequestrati, sanzioni amministrative per 39 mila euro e 2 diffide in Italia. Non si fermano le verifiche dei Nas elle aziende del settore agroalimentare: durante le indagini, che hanno interessato Campania, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Calabria, sono state riscontrate violazioni alle normative sull'etichettatura e presentazione dei prodotti, sulla rintracciabilità degli alimenti, sulla tutela dei marchi DOP e sul Testo Unico del vino.

In provincia

In particolare, guardando al nostro territorio, in una cantina in provincia di Salerno sono stati sequestrati 200 ettolitri di vino rosso da tavola sfuso, la cui provenienza e giacenza era di origine sconosciuta. Il monitoraggio continua.