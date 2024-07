Sequestrata merce contraffatta, in particolare capi d’abbigliamento, a 4 venditori ambulanti del napoletano, beccati presso il mercato del venerdì a Sapri. A coglierli in flagranza, i carabinieri: per i 4, con precedenti, è spettata una sanzione amministrativa di 16mila euro, nonchè è stato proposto al Questore il foglio di via. I controlli continuano.