Maxi sequestro di abiti e accessori con false griffe: "Lo store d'Aniello non è coinvolto"

La boutique “d’Aniello” non c’entra nulla con il blitz legato al sequestro di merce contraffatta di brand come Gucci, Prada, Fendi e altri avvenuto, nei giorni scorsi, in un negozio del centro di Salerno.

La nota di precisazione

Lo precisa la società “Alina Srl” dopo che in città si è sparsa la voce che l’operazione abbia coinvolto lo store d’Aniello. “Lo store di Salerno e in generale l’immagine di d’Aniello da questa comunicazione incompleta e parziale hanno subito un grosso danno in termini di immagine e commerciali” sostiene la società in una nota inviata alla nostra redazione riferendosi al comunicato stampa diffuso dalla Guardia di Finanza rispetto al sequestro. E ribadisce che lo store d’Aniello "è l’unico rivenditore autorizzato di questi marchi in città ed è sempre stato sinonimo di originalità e qualità”.