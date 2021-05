Sversamenti ad Atena Lucana: al via le operazioni di carotaggio dell'Arpa

L'obiettivo è svolgere accertamenti su un eventuale inquinamento ambientale dopo lo sversamento scovato: gli addetti scaveranno con appositi mezzi anche a monte e valle del terreno, per verificare la presenza o meno di rifiuti in acqua e l’estensione dello sversamento

Sono iniziate questa mattina in un terreno di contrada Macchia, ad Atena Lucana, le operazioni di carotaggio da parte dei tecnici dell’Arpa Campania dopo l'operazione “Shamar”, culminata il 12 aprile con l'arresto di 7 persone per traffico organizzato di rifiuti e sversamento.

Il blitz

L'obiettivo è svolgere accertamenti su un eventuale inquinamento ambientale dopo lo sversamento scovato: gli addetti scaveranno con appositi mezzi anche a monte e valle del terreno, per verificare la presenza o meno di rifiuti in acqua e l’estensione dello sversamento. Non è neppure escluso che possa essere stato provocato un disastro ambientale. Presenti, oltre ai tecnici Arpac, anche i carabinieri di Sala Consilina. Il carotaggio continuerà nei prossimi giorni, fino a Sant’Arsenio.