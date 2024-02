Gestione illecita di rifiuti: scattano i sigilli per un'azienda zootecnica di allevamento bufalino

Carabinieri Forestali del Nucleo di Capaccio Paestum in azione: è stata sequestrata in località Brecciale, un'azienda zootecnica di allevamento bufalino ed è stato denunciato il titolare per gestione illecita di rifiuti.

Le indagini

E' stato riscontrato, infatti, il deposito incontrollato di stallatico su suolo nudo privo di copertura e la mancanza di una vasca idonea per la raccolta dei reflui. Ancora, è stata riscontrata la presenza di pozzanghere di percolato che rappresentano un serio pericolo di inquinamento per il sottosuolo.