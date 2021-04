Fisciano: annullato il sequestro dei beni del Comune, parla il sindaco

Stamattina, il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo emesso dal Gip di Nocera Inferiore ed ha disposto la restituzione di tutti i beni al Comune di Fisciano. A esprimere entusiasmo per la decisione dei giudici, il sindaco Vincenzo Sessa che annuncia una conferenza stampa per domani.

Abbiamo sempre confidato nel lavoro della magistratura e continuato il nostro lavoro a testa alta per la nostra Comunità. Un ringraziamento a tutti per la vicinanza e l’affetto mostratomi in questi giorni ed un saluto affettuoso a tutti i detrattori delle nostra Città!