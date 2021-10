Sigilli all'asilo in costruzione a Capaccio: tre indagati, l'operazione

Sigilli al nuovo asilo pubblico in costruzione in località Rettifilo: i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo hanno eseguito ieri il provvedimento di sequestro preventivo, disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno, per mancanza di autorizzazione paesaggistica e del permesso a costruire, in assenza di un'apposita variante al momento dell’avvio del cantiere.

L'iter

Tre le persone indagate: le opere, iniziate nel novembre del 2020, erano state sospese lo scorso mese di marzo dopo una diffida inoltrata all’ente civico, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino. Dopo circa un mese, a seguito dell’assunzione del parere favorevole che lo stesso ente di tutela ha espresso in merito, erano ripresi i lavori. La Giunta comunale aveva anche approvato la prosecuzione del progetto di completamento, finanziato con fondi Por Campania Fesr 2014/2020 per l’importo complessivo di 950mila euro. Adottata anche l’apposita variante al vigente Prg. Scatta ora il provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria: la realizzazione dell'immobile è di nuovo ferma.