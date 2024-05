Gli Agenti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno effettuato una verifica in un centro benessere di Nocera Inferiore nel quale avevano notato un fitto movimento di persone entrare ed uscire. Dalla verifica è emerso che nel centro massaggi venivano praticate prestazioni sessuali a pagamento.

L'operazione

All’interno de locale sono state identificate due donne cinesi, L.W. del 1965 e Y.L., del 1985 in compagnia di due clienti di sesso maschile. La struttura è stata quindi sequestrata, con apposizione dei sigilli. L.W., la titolare dell’esercizio, già con un precedente di polizia per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per analogo reato.