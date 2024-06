Blitz in due negozi Compro-Oro: denunciati i titolari per esercizio abusivo dell'attività

In azione, nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che hanno denunciato due persone, di due distinti negozi, per esercizio abusivo dell'attività di compro oro, in quanto sprovvisti delle autorizzazioni. Sequestrati preziosi per un valore complessivo di oltre 50mila euro. Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e avviate dopo una mirata attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, hanno consentito di accertare l'operatività di due negozi di compro-oro, in assenza dell'iscrizione nel registro detenuto dall'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM). Tali anomalie hanno trovato riscontro anche all'esito di un'attività ispettiva eseguita presso i locali commerciali, dove è stata appurata la conduzione da parte degli indagati in violazione delle norme di settore.

L'operazione si inserisce a pieno titolo nell'azione di prevenzione e contrasto svolta dal Corpo a tutela dell'integrità del mercato dei capitali. Si specifica che i provvedimenti adottati sono stati eseguiti nella fase delle indagini preliminari e dovranno trovare riscontro nei successivi gradi di giudizio.